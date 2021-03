Cinq voitures vertes qui ont marqué la Formule 1

En 2021, le Québécois Lance Stroll et son coéquipier Sebastian Vettel seront au volant de la monoplace AMR21, qui marquera non seulement le retour d’Aston Martin en Formule 1, mais aussi celui du vert.

Voici cinq monoplaces qui ont marqué, chacune à leur façon, l’histoire de la catégorie reine du sport automobile.

Lotus 25

Première voiture de F1 utilisant une structure monocoque, la Lotus 25 a fait la pluie et le beau temps pendant plusieurs années pour Team Lotus avec Jim Clark derrière le volant, entre 1960 et 1965.

La monoplace, verte avec une ligne jaune sur le museau, a permis à Clark de remporter 14 Grands Prix et deux championnats. Semblable, la Lotus 33, lui a succédé et a quant à elle gagné cinq épreuves avec une livrée semblable.

Les images de Clark au volant de ces deux voitures demeurent, encore à ce jour, parmi les images les plus iconiques de l’histoire de la F1.

Jordan 191

Lorsque Jordan a fait ses débuts en 1991, la première livrée de l’écurie irlandaise a fait sensation. Bleue et verte, la voiture arborait le logo de son commanditaire 7 Up bien en vue. Si la première course a été compliquée pour la jeune équipe, Andrea de Cesaris a malgré tout récolté deux quatrièmes places au cours de la saison.

Fait cocasse: Jordan a été vendu à Midland en 2005, avant de passer aux mains de Spyker l’année suivante. L’écurie est ensuite devenue Force India, puis Racing Point, et finalement Aston Martin à compter de cette année. Elle revient ainsi aux sources avec une nouvelle robe verte.

Jaguar

Jaguar a évolué pendant cinq saisons en F1, de 2000 à 2004, et chaque fois, le vert était prédominant.

Commandité par HSBC, Jaguar a montré cinq livrées très semblables en F1 avec les flancs des pontons et du museau blancs ainsi que quelques touches de rouge. Eddie Irvine est parvenu à mener l’équipe deux fois sur le podium avec des troisièmes places, en 2001 et en 2002.

Aston Martin DBR4 et DBR5

Aston Martin n’en sera pas à une première présence en F1. Elle a en effet été inscrite à la liste des participants pour six courses en 1959 et 1960 sans récolter le moindre point.

Si elles n’étaient pas très rapides, les deux monoplaces de la marque anglaise ont été pour le moins marquantes avec leur peinture complètement verte.

Caterham CT05

Caterham – initialement nommée Lotus et Team Lotus même si elle n’avait aucun lien avec le constructeur Lotus – n’a jamais obtenu le moindre point en F1. Voyant le jour en 2010, l’organisation est passée près à deux reprises, avec des 11e positions au cours de son existence de cinq saisons.

La CT05 a été la dernière monoplace de Caterham, en 2005, et incidemment, la dernière voiture verte engagée en F1. Elle présentait également l’un des nez les plus originaux de l’histoire de la discipline.