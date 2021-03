INKEL, Yvon



De Saint-Edouard, le samedi, 27 février 2021 à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Yvon Inkel époux de madame Fleurette Belouin.Outre son épouse il laisse dans le deuil son fils Robert (Manon), sa petite-fille Maude, soeurs, frère, beaux-frères, belles-soeurs, sa nièce Sylvie Lemieux et son conjoint Paul, leurs enfants Stéphanie (Stéphane) et Maxime (Andréanne) et leurs petits-enfants Clara-Lee, Mai-Liane, Lya-Rose, Adèle. Il laisse également d'autres nièces, neveux, parents et amis.Une cérémonie intime aura lieu dimanche le 7 mars 2021. Merci d'être en pensée avec nous.