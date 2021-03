GOUGER, Pierrette née Pigeon



À la Résidence Lafond de St-Gabriel, le 23 février 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Pierrette Pigeon, épouse de feu M. Maurice Gouger, demeurant à St-Gabriel et autrefois de St-Lin-Laurentides.Elle est allée rejoindre son fils Guy, elle laisse dans le deuil sa fille Lise Sanscartier (Gilles Lapierre), ses petits-enfants : Alexandre, Maxime (Andréanne), ses neveux et nièces, autres parents et amis.À la demande de la famille, les rituels funéraires se dérouleront dans l'intimité.ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com