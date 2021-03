PEPIN, Jeannine (née Labonté)



Le 26 février 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Jeannine Labonté épouse de feu Georges Pepin. Elle ira rejoindre sa fille Suzanne et son petit-fils Bruno.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Sylvie (Richard), Guy, Lyne (Maxime), son beau-fils Luc, ses petits-enfants Benoît, Simon, Maude, Jérémy, Léo, ses arrrière-petits-enfants, son ami de coeur René, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Dû aux circonstances exceptionnelles, il n'y aura aucune cérémonie.En sa mémoire, un don à la Société canadienne du cancer serait grandement apprécié.