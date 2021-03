CAYER, Jeannette

(née Robitaille)



À Montréal le 22 février à l'âge vénérable deest décédée Madame Robitaille épouse de feu Roland Cayer et mère de feu Claude et Pierrette.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Monique, Denyse et Normand (Francyne Voyer). Femme de coeur, elle a chérit ses enfants et petits- enfants : Alan, Steven, Bryan, Daniel, Jonathan et Maxym et eu le bonheur de connaitre ses arrière-petits-enfants : Charles, Mathis, David, Thomas, Livia, Abygaelle, Audrey, Alexis, Nathan et Océane et la joie d'apprendre récemment l'arrivée de son arrière-arrière-petite-fille Ella Rose.Femme remarquable et courageuse, qui sur le chemin de la vie, ne s'y est couché que pour mourir en nous laissant l'amour en héritage.Une cérémonie sera organisée et publiée ultérieurement.