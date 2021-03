La monarchie toujours impopulaire au Québec

Les Canadiens sont de plus en plus nombreux à souhaiter voir la monarchie abolie, un sentiment déjà plus prononcé au Québec et dans les Maritimes, selon un sondage publié mardi.

Selon le coup de sonde de Research Co., seulement 18 % des Québécois sont encore attachés à la monarchie, alors que les Canadiens sont 24 % à avoir le même avis, un résultat plus bas jamais enregistré au cours des 12 dernières années.

L’enquête en ligne, réalisée du 21 au 23 février auprès de 1000 Canadiens, révèle que plus de la moitié, soit 57 %, des Québécois souhaitent avoir un chef d’État élu, une opinion approuvée à 45 % dans le reste du Canada, en hausse de 13 points depuis une année.

Quelque 13 % des Canadiens (10 % au Québec) se disent en revanche indécis.

«Dans quatre enquêtes nationales précédentes menées de 2009 à 2020 en utilisant cette même question, le soutien à un chef d'État élu n'a jamais dépassé la barre des 40 % au Canada», a indiqué par communiqué Mario Canseco, président de Research Co.