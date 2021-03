Les décès liés à la COVID-19 font baisser l’espérance de vie au Québec

En 2020, l’espérance de vie à la naissance, au Québec, s’établissait à 80,6 ans chez les hommes et à 84 ans chez les femmes. Selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), qui publie aujourd'hui un bulletin à ce propos, cela représente une baisse de cinq mois chez les hommes et de huit mois chez les femmes par rapport à l’espérance de vie de 2019.

«L’ampleur de ces baisses fait figure d’exception, car l’espérance de vie tend plutôt à augmenter au fil des ans. La progression moyenne entre 2010 et 2019 était, par exemple, de 2,3 mois par année pour les hommes et de 1,5 mois pour les femmes», peut-on y lire.

Conséquence de la COVID-19

Selon l’ISQ, la baisse de l’espérance de vie en 2020 est une conséquence de l’augmentation du nombre de décès liés à la pandémie de COVID-19.

«En effet, on estime à 74 550 le nombre total de décès enregistrés au Québec en 2020, une hausse de 6750 décès, ou 10%, par rapport à 2019. S’il est attendu que le nombre de décès augmente en raison, principalement, du vieillissement démographique, une augmentation de cette ampleur constitue une exception.»

La hausse annuelle moyenne des décès était de moins de 2%.

«La hausse marquée du nombre de décès a commencé à partir de la fin-mars, alors que les premiers décès liés à la COVID-19 étaient recensés. La hausse observée a été particulièrement forte en avril et mai, et moins prononcée en fin d’année.»

«Contrairement à la tendance des dernières années, les taux de mortalité des personnes de 60 ans et plus ont fortement augmenté entre 2019 et 2020, avec une hausse dépassant 8% dans toutes les tranches d’âge au-delà de 80 ans.»

«La hausse la plus forte est de 13%, chez les femmes de 90 à 94 ans. Le taux de mortalité global, soit pour l’ensemble de la population, a augmenté de 7% par rapport à 2019, une fois l’effet du vieillissement de la population pris en compte.»

