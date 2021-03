Mairie de Montréal: des entrepreneurs sollicitent la candidature de Ryan Hillier

L’avocat montréalais Ryan Hillier a été sollicité par des groupes d’entrepreneurs et de commerçants afin de se porter candidat à la mairie de Montréal en vue des élections de novembre prochain.

Les groupes d'entrepreneurs montréalais qui l'ont approché se sont dits déçus par la gestion de la pandémie de la mairesse Valérie Plante et ne souhaitent pas le retour de l’ancien maire Denis Coderre à la tête de la métropole.

Âgé de 34 ans, M. Hillier estime que sa candidature représenterait une réelle troisième voie dans la course à la mairie, a expliqué son responsable des communications, Daniel Lépine, dans un courriel transmis au «24 heures».

Ryan Hillier, qui est chef de la direction et cofondateur du cabinet d'avocats NOVAlex, affirme avoir une vision équilibrée afin de présenter les enjeux environnementaux des citoyens de la Ville tout en relançant l'économie et en stimulant la création d'emplois.

Le jeune entrepreneur n'en serait pas à ses premiers pas en politique, lui qui s'est présenté pour le Parti libéral du Canada dans Longueuil–Pierre Boucher aux élections fédérales de 2008. Il a ensuite occupé successivement les postes de directeur et de président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal de 2011 à 2016, selon son profil LinkedIn.

Pas pour Vrai changement pour Montréal?

Contrairement aux informations rapportées dans «La Presse» plus tôt mercredi, M. Hillier n'a pas confirmé son intention de se porter candidat à la chefferie pour le parti Vrai changement pour Montréal. L'homme d'affaires n'a pas non plus soumis sa candidature pour diriger le parti fondé par Mélanie Joly. Les personnes intéressées ont d'ailleurs jusqu'au 15 mars pour se porter candidats.

Rappelons que l'entrepreneur et consultant en management Félix-Antoine Joli-Cœur, l'ancien conseiller d'arrondissement de Lachine Jean-François Cloutier et l'entrepreneur Gilbert Thibodeau ont tous trois confirmé qu'ils souhaitent se présenter à la mairie de Montréal en vue des élections de novembre. Ils tenteront de déloger l’actuelle mairesse et cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante.

L'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, entretient toujours le suspense sur un possible retour en politique municipal.