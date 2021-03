Notre-Dame-du-Mont-Carmel: un centre d'apprentissage en pleine nature

Un centre d'apprentissage alternatif en pleine forêt, voilà le concept d'AlterNature qui ouvrira ses portes en septembre 2021, à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, en Mauricie.

«C'est un endroit où on rassemble les jeunes et où on leur fait apprendre différemment. Les enfants sont libres d'apprendre ce qu'ils veulent et quand ils le veulent! Il n'y a pas de cours ni d’examens», a expliqué mercredi Marion Vallerand, cofondatrice d'AlterNature, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Depuis le mois d'août 2020, ce sont quatre mamans de la région qui se sont inspirées de l'idée de la Sudbury School, aux États-Unis, qui vise les jeunes de 5 à 12 ans et surtout qui n'embauche aucun enseignant.

«En fait, ce sont des facilitateurs qui vont aider les jeunes dans les apprentissages en leur partageant leur expertise! On offrira donc plein d'activités aux jeunes», a ajouté Sophie Barclay, cofondatrice d'AlterNature.

Une municipalité de choix

«Et si l'avenir habitait ici», voilà le nouveau slogan de la municipalité. L'idée d'ouvrir un centre d'apprentissage alternatif a naturellement séduit le maire de l'endroit.

«On sait que plusieurs jeunes familles s'installent au village. C'est une superbe idée, et on est contents qu'elles aient choisi de s'installer ici», a commenté Luc Dostaler, maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

Même si l'emplacement n'est pas encore confirmé, La Villa du Carmel pourrait être un secteur potentiel pour ce projet. Mais la municipalité de 6091 habitants reste le meilleur choix.

«C'est très central! On voulait être à proximité de Saint-Étienne-des-Grès, de Shawinigan-Sud, de Saint-Louis-de-France, etc.», a expliqué Rosalie Bellemare, cofondatrice d'AlterNature.

D'ici là, 30 jeunes vont pouvoir profiter de ce concept d'apprentissage et les demandes ont déjà commencé.