Variants de la COVID: «vraiment un risque que les choses se détériorent»

Le gouvernement a raison de s’inquiéter de la propagation des variants de la COVID-19 dans la province, croit le Dr Gaston De Serres.

«Je pense que c’est une préoccupation qui n’est pas théorique, il y a vraiment un risque que les choses se détériorent», soutient le médecin-conseil à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Le Dr De Serres considère que plusieurs facteurs entourant la transmission du virus dans la province sont toujours peu connus.

«Je pense que la situation actuelle pour les variants reste incertaine, c’est-à-dire que c’est assez récent qu’au Québec on a pu commencer à détecter les variants et ce qu’on ne sait pas bien, c’est est-ce qu’ils sont en augmentation malgré les mesures actuelles qui sont en place?», s’interroge-t-il.

«Si d’une semaine à l’autre la proportion de variants est en augmentation avec ce qui est déjà en place, évidemment, si on relâche les mesures on va avoir une augmentation encore plus rapide», ajoute le Dr De Serres.

Il faut donc que le gouvernement soit prudent dans le déconfinement de la province.

«C’est certain qu’actuellement, d’être prudent dans ce qu’on va relâcher, je pense que c’est essentiel parce qu’on ne connaît pas assez bien, justement, ce qui se passe au niveau de l’ensemble du Québec en terme d’évolution», affirme le médecin-conseil de l’INSPQ.