6 activités pour terminer la relâche

Pandémie, confinement, couvre-feu... Pas toujours facile de garder le moral ces temps-ci. Mais c’est possible. Comment ? Voici six activités culturelles pour bien profiter des derniers moments de la semaine de relâche en solo, en duo ou en famille.

Adieu les régimes

Photo courtoisie

Puisque mars est le mois de la nutrition, voilà l’occasion parfaite de réévaluer notre relation avec les aliments en compagnie de la diététicienne Christy Harrison. Son plus récent ouvrage, Anti-Régime, guide les lecteurs vers une alimentation saine et intuitive, jugée plus efficace que bon nombre de diètes populaires afin de retrouver – puis maintenir – un équilibre physique et mental.

► Disponible en librairies et bibliothèques

À table avec Vanessa Pilon

Photo courtoisie

Privé de son volet gastronomique en raison de la pandémie, le festival Montréal en lumière propose cette année une poignée de webséries ayant pour thèmes divers plaisirs gourmands. Avec Autour de la table, Vanessa Pilon s’attarde aux profils culinaires de ses invités (Rosalie Vaillancourt, Mathieu Dufour et Martha Wainwright, notamment) au fil de capsules qui vous mettront l’eau à la bouche.

► Disponible sur montrealenlumiere.com

Retrouver les salles de cinéma

Photo courtoisie

La majorité des cinémas du Québec sont désormais ouverts. Pourquoi ne pas profiter du week-end pour renouer avec les salles obscures ? Les familles auront le choix entre Raya et le dernier dragon, Félix et le trésor de Morgäa ou encore Tom et Jerry, tandis que les couples et les solitaires pourront choisir entre Mon année Salinger (photo) et La déesse des mouches à feu, entre autres.

Le temps d’un café avec David Laflèche

Photo courtoisie

Vous avez été séduit par We Collide, la première chanson originale de David Laflèche ? Vous tomberez assurément sous le charme de Everyday Son, Pt. 1, son nouveau EP. Le directeur musical de La Voix poursuit ici son aventure solo avec trois chansons aux accents folk et country parfaites pour accompagner votre café du matin ou votre apéro de fin d’après-midi.

► Disponible sur les plateformes d’écoute en continu

40 ans de rock avec The Box

Photo d'archives, Agence QMI

Il y a déjà quatre décennies que Jean-Marc Pisapia et ses complices font planer les fans de rock avec The Box. Samedi soir, la formation prouvera qu’elle n’a rien perdu de son aplomb avec un concert virtuel soulignant son 40e anniversaire.

► Samedi soir, 20 h ; coût : 20 $. Infos et billets sur livedanstonsalon.com

Une soirée avec Michel Rivard

Photo courtoisie

Fort de plus de 50 ans de carrière, Michel Rivard se raconte aujourd’hui avec L’origine de mes espèces, un spectacle intime où la ligne entre l’autobiographie et la fiction se trouble sur fond de chansons, de poésie et d’humour. Pour ceux qui ont déjà des plans pour ce soir – et dont l’enregistreur est saturé –, l’événement sera présenté à nouveau dimanche.

► Vendredi soir 22 h et dimanche 21 h, à Télé-Québec