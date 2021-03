PERREAULT, Serge



À Montréal, le samedi 27 février, à l'âge de 66 ans, est décédé Serge Perreault, époux d'Hélène Bineau (qu'il surnommait "Mon Bel Ange").Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Simon (Kristelle Morin) et Isabelle, son grand ami Guy Murphy, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille se réunira dans l'intimité au Complexe:le samedi 6 mars. Les funérailles seront célébrées en l'Église Sainte-Cécile (7390, Henri-Julien, Montréal, Qc, H2R 2B1) le lundi 8 mars.À la demande de Serge, les personnes désireuses de manifester de la bienveillance peuvent le faire sous forme de dons à la Fondation des Maladies du Coeur et de l'AVC.