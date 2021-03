DUFOUR, Christiane



Christiane Dufour, alias Cricri, s'est éteinte à l'âge de 67 ans, le 28 février à l'hôpital Pierre-LeGardeur.Conjointe d'Yves Allard, elle laisse dans le deuil: son fils Stéphane Baron, sa belle-fille Caroline Pearson et leur garçon Zachary Baron, son père de coeur, Sylvain Auger, son ex conjoint Claude Baron et sa conjointe France Turner, sa cousine Monique Boulay, son conjoint François Nolet et leur fille Maude Nole, son cousin Carol Boulay, son bon ami Picco.Étant donné les circonstances et suivant le souhait de la défunte, famille et amis se recueilleront l'été prochain au domicile de son fils.www.salonlfc.com514-770-9770