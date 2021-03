RIEL, Jean-Guy



(Frère Lucien, F.É.C.)Frère Jean-Guy Riel, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, Laval, le 28 février 2021, à l'âge de 85 ans et 10 mois.Fils d'Adrien Riel et de Lucienne Renaud, il naquit à Hull le 6 avril 1935. Entré chez les F.É.C. en 1953, il se dévoua à l'éducation des jeunes surtout à Sturgeon Falls (25 ans), à Ottawa, à Alfred et au Centre Notre-Dame-de-la-Rouge, à Grenville.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, son frère, Oscar (Lisette Glandon), sa belle-sœur, Jeannine Miner (feu Jacques), ainsi que des neveux, nièces, cousins, cousines et amis.Exposé à la Résidence De La Salle, 300, chemin du Bord-de-l'Eau, Laval, le vendredi 19 mars un peu avant le messe des funérailles à 10 h 30 (avec un nombre restreint de participants). L'inhumation aura lieu plus tard au cimetière Notre-Dame d'Ottawa.