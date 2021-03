Virage vert ambitieux

L’écurie Aston Martin, dirigée par l’homme d’affaires montréalais Lawrence Stroll, aurait sans doute souhaité un lancement plus spectaculaire pour souligner son retour en Formule 1 après un peu plus de 60 ans d’absence.

Mais, la faute à la pandémie, le dévoilement au siège social de Gaydon, en Angleterre hier, s’est déroulé sans artifices même si quelques invités surprises ont su égayer la présentation.

À commencer par l’animatrice de cette cérémonie virtuelle, la comédienne britannique Gemma Arterton, qui a tenu un rôle dans le film de James Bond Quantum of Solace, sorti en 2008.

Photo AFP, Aston Martin

Ce clin d’œil au plus célèbre des agents secrets était inévitable, tellement ce personnage est indissociable du célèbre constructeur automobile.

Celui qui tient le rôle de James Bond actuellement, l’acteur Daniel Craig, est d’ailleurs apparu pendant la présentation pour souhaiter bonne chance à l’équipe.

Brady se joint à la fête

Une autre vedette, peut-être moins attendue celle-là, Tom Brady, a fait une courte apparition pour encenser les deux pilotes de l’équipe, le Montréalais Lance Stroll (fils du propriétaire) et le quadruple champion du monde Sebastian Vettel, transfuge de Ferrari.

Photo AFP, Aston Martin

Il faut savoir que le quart vedette de la NFL, qui a mené les Buccaneers de Tampa Bay à la conquête du Super Bowl le mois dernier, est associé à Aston Martin depuis 2017, notamment à titre d’ambassadeur aux États-Unis.

Une version spéciale du modèle Vanquish S Volante, portant la signature de Brady et tirée à seulement 12 exemplaires, a été mise en marché il y a trois ans.

Une touche de rose

C’était pratiquement écrit dans le ciel que les monoplaces de l’ex-écurie Racing Point, rebaptisée Aston Martin pour la saison 2021, allaient délaisser leur livrée rose pour adopter le vert.

Cette couleur est celle des constructeurs britanniques qui ont fait la pluie et le beau temps sur les circuits de course à l’époque. Outre Aston Martin, le « British Racing Green » est aussi identifié aux marques les plus célèbres dont Jaguar, Lotus et Bentley.

Photo AFP, Aston Martin

Pour bon nombre d’observateurs, ça aurait été un sacrilège de voir la nouvelle monture nommée AMR21 dans une autre teinte que le vert.

Mais bon, le retour du commanditaire BWT ne passe pas inaperçu non plus, quoique sa contribution financière soit moindre en 2021. Quelques touches de rose sont en effet visibles à l’avant et sur les flancs du bolide.

Parmi les cinq premiers ?

En raison des restrictions imposées par les autorités de la F1 avant une refonte complète des monoplaces en 2022, les changements permis aux voitures sont limités cette année.

Lance Stroll

Photo AFP, Aston Martin

Né le 29 octobre 1998 à Montréal | Célibataire

Débuts en F1 : Melbourne 2017 (abandon)

1re victoire : —

Écuries en F1 : Williams (2017 et 2018), Racing Point (2019 et 2020) et Aston Martin (2021)

Grands Prix disputés : 78

Victoire : 0

Podiums : 3 (Sakhir 2020, Monza 2020, Bakou 2017)

Position de tête : 1 (Istanbul 2020)

Points : 142

Tours en tête : 32

Meilleur classement au championnat : 11e en 2020

Sebastian Vettel

Photo AFP, Aston Martin