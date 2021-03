De l’oxygène pour tout le 418 et le 819

Si le premier ministre du Québec souhaitait faire des heureux, c’est réussi. Les restaurateurs des régions qui viennent de passer en zone orange ne pouvaient pas recevoir un plus beau cadeau en ce début du mois de mars. Aller manger au restaurant est l’une des activités qui ont le plus manqué aux québécois, en espérant qu’ils seront nombreux à répondre à l’appel malgré les mesures strictes qui devront s’appliquer.

Pour être honnête, cette annonce est au-delà de mes espérances. J’aurais pensé que par prudence, le gouvernement aurait préféré attendre de voir l’impact de la semaine de relâche avant d’annoncer ces assouplissements. J’avoue être très surprise surtout avec l’inquiétude manifestée à l’égard des variants et d’une possible troisième vague.

Le gouvernement Legault et la Santé publique assurent toutefois que le risque est contrôlé et qu’il y a suffisamment de marges de manœuvres pour pouvoir faire des assouplissements dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches, Mauricie, Centre-du-Québec et l’Estrie. Je le souhaite sincèrement puisque s’il fallait revenir en arrière, ce serait très dur sur le moral.

Nul doute que les restaurateurs seront très soucieux des règles sanitaires et des mesures strictes à respecter avec les clients. La dernière chose qu’ils souhaitent, c’est d’être à l’origine d’une éclosion et devoir refermer leurs portes.

Le premier ministre ne s’en est pas caché, la pression était très forte dans les bureaux de comté pour les députés. Malgré des sondages d’opinion toujours très favorables à sa gestion de la pandémie, la décision de fermer les piscines d’hôtels à la dernière minute pour le long congé scolaire et le manque de cohérence de certaines mesures, notamment au sujet des gym, des églises et des salles de spectacles, ont soulevé tout un vent de critiques.

Même le fait qu’on priorise la région de Montréal pour la vaccination commençait à faire des jaloux dans les régions qui méritaient de passer dans la zone orange. Les gens se trouvaient désavantagés des deux côtés, pas de vaccins et pas d’assouplissements, malgré le faible nombre de cas de Covid-19.

Évidemment, pour le 514 et le 450, les nouvelles sont moins encourageantes mais il faut garder espoir, d’autant plus que la campagne de vaccination s’intensifie. Si la tendance se maintient, nous devrions pouvoir passer un autre bel été au Québec! Croisons-nous les doigts...