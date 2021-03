Drouin et ses pieds

Il y avait déjà une belle complicité entre Jonathan Drouin et Dominique Ducharme. Elle remontait à leurs années avec les Mooseheads de Halifax. Depuis l’arrivée de Ducharme en relève à Claude Julien, Drouin joue du hockey inspiré. Il est à l’origine du but égalisateur en fin de troisième période quand il a redirigé un tir de Jeff Petry qui a ensuite touché à Corey Perry.

« Depuis le début de l’année, je cherche à rester constant. La meilleure chose de mon jeu, c’est de bouger mes pieds. Dominique est sur moi avec ça. Si je ne bouge pas mes pieds en échec avant ou en repli, il me le dit. Quand tu es habitué à un coach, tu sais à quoi t’attendre. Je n’ai pas besoin de devenir. Il connaît mes limites, il sait comment me pousser. C’est à moi de répondre. Je veux en donner plus. »

– Jonathan Drouin

Coupable d’un revirement sur le deuxième but des Jets, Tyler Toffoli a réparé son erreur en marquant son 14e but de la saison pour créer l’égalité 2 à 2.

« Je ne fais pas de telles erreurs très souvent. Je voulais l’oublier, ne plus y penser. C’était bien de marquer et de revenir dans le match. Nous sommes heureux d’obtenir un point, mais nous sommes encore plus frustrés de ne pas récolter les deux points. »

– Tyler Toffoli

C’était la soirée du Québec chez les Jets avec un doublé pour Paul Stastny, né à Québec, mais aussi des buts pour Mathieu Perreault et Pierre-Luc Dubois.

« Perreault et Stastny m’ont dit dans la chambre après la première : il reste juste toi ! Paul attendait des questions en français, mais elles ne sont jamais venues. Paul a eu tout un match. Frenchie [Perreault] a tellement un bon bâton, il est un gars tellement intelligent. Dans le temps, il a remporté le championnat des pointeurs de la LHJMQ, ce n’est pas une coïncidence. Les deux ont connu un bon match. »

– Pierre-Luc Dubois