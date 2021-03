Première victoire en coupe du monde pour le Beauceron Éliot Grondin

La Coupe du monde de Bakuriani, en Géorgie, a été la bonne pour Éliot Grondin, car le planchiste de 19 ans a signé la première victoire de sa carrière dans le circuit de snowboard cross, jeudi, à la suite d’une fin de course enlevante où la photo d’arrivée a servi à départager les médaillés.

Médaillé de bronze aux plus récents Championnats du monde, l’athlète de Sainte-Marie a devancé de peu l’Autrichien Lukas Pachner en grande finale pour se hisser sur la plus haute marche du podium. L’Italien Lorenzo Sommariva a obtenu le bronze.

«Je suis vraiment content de ma journée. [...] Je n’ai presque pas passé ma vague huitième de finale et j’ai fait, ensuite, un ajustement avec mon technicien de planche. En quart de finale, j’ai été dominant de haut en bas et, en demi-finale, j’ai bien joué ma stratégie. C’est bien qu’un rêve de jeunesse soit enfin réalisé, a-t-il mentionné dans un extrait audio transmis par l’Agence AF-2. Je n’ai pas encore eu le temps de réaliser ce qui s’est passé aujourd’hui. Je suis revenu à l’hôtel et c’est déjà la préparation pour la compétition de demain.»

Plus tôt cette saison, Grondin avait remporté la médaille d’argent à la Coupe du monde de Chiesa in Valmalenco, en Italie.

Du côté féminin, Audrey McManiman s’est classée 16e après avoir terminé quatrième de sa vague des quarts de finale.