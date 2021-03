Entretien-choc de Lady Di en 1995: la police britannique décide de ne pas lancer d’enquête

LONDRES | La police britannique a annoncé jeudi qu’elle n’ouvrirait pas d’enquête sur un entretien-choc accordé en 1995 par la princesse Diana à un journaliste de la BBC, accusé d’avoir falsifié des documents pour obtenir cette interview.

« À la suite d’un examen détaillé et au vu des conseils que nous avons reçus, nous avons déterminé qu’il n’était pas opportun d’ouvrir une enquête pénale sur ces allégations », a déclaré le commandant Alex Murray de la police londonienne, dans un communiqué.

L’interview réalisée pour l’émission Panorama et regardée par près de 23 millions de Britanniques, avait fait l’effet d’une bombe: la princesse, décédée deux ans plus tard dans un accident de voiture à Paris, y affirmait qu’il y avait « trois personnes » dans son mariage (en référence à la relation que Charles entretenait avec Camilla Parker Bowles) et reconnaissait avoir elle-même une liaison.

Le couple s’était séparé en 1992, avant de divorcer en 1996. Le prince Charles, héritier de la couronne, avait ensuite épousé Camilla, lors d’une discrète cérémonie civile en 2005.

Vingt-cinq ans après cette interview, le frère de Diana, Charles Spencer, a accusé le journaliste Martin Bashir d’avoir falsifié des documents pour obtenir cette interview. Il a affirmé que M. Bashir lui avait montré des relevés de compte (qui se sont avérés faux) prouvant que les services de sécurité payaient deux personnes à la Cour pour espionner sa soeur.

« Si je n’avais pas vu ces relevés, je n’aurais jamais présenté Bashir à ma soeur », a écrit M. Spencer l’an dernier dans une lettre à la BBC, en demandant des excuses pour ces méthodes « malhonnêtes ».

La BBC a annoncé en novembre lancer une enquête indépendante sur cette interview, ce qui avait été salué par le prince William, fils aîné de Charles et Diana.

La police a précisé que « dans cette affaire, comme dans toute autre, si de nouvelles preuves importantes venaient à être découvertes, nous les examinerons ».