Est du Québec: des élus souhaitent le retour en zone jaune

La déception est vive dans l’est du Québec qui aurait aimé un plus grand relâchement des mesures sanitaires alors que les cas de COVID-19 y sont maintenant rares.

• À lire aussi: Réouverture lundi: course folle dans l’industrie de la restauration

• À lire aussi: 30 nouveaux cas dans la grande région de Québec

«Il faut donner de l’oxygène aux régions. La peur paralyse le gouvernement. Il affiche le pire bilan au pays et vit avec la hantise de voir la situation lui échapper à nouveau», raille Joël Arseneau, porte-parole du PQ en matière de santé.

Pour le député des Îles-de-la-Madeleine, les régions de la Gaspésie–les-Îles, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et du Saguenay–Lac-Saint-Jean devraient passer au jaune le 8 mars plutôt que de demeurer au palier orange.

«C’est ce que montrent les indicateurs épidémiologiques du gouvernement. Les Îles-de-la-Madeleine devraient même être en zone verte, mais on n’en demande pas tant pour le moment. Il ne faut pas que la peur du variant empêche les décisions basées sur la science», précise M. Arseneau.

Les différentes zones visaient à responsabiliser les citoyens et «aujourd’hui, la population dans une région où la situation est meilleure qu’à l’automne se demande ce qu’elle peut faire de plus», poursuit-il.

Des encouragements

«On aurait aimé avoir une tape dans le dos pour nos efforts. Les gens font avec l’interdiction de rassemblements et le couvre-feu, mais sont désappointés pour les activités sportives des jeunes», regrette Michel Lagacé, président de la Table régionale des élu(e)s municipaux du Bas-Saint-Laurent.

«On comprend qu’il y a encore une clientèle vulnérable qui n’est pas vaccinée. Et, ici, 25% de notre population a au moins 65 ans. Les gens sont au diapason avec les attentes gouvernementales, mais il faut leur donner le goût de continuer. C’est comme un roman-savon. On a hâte au prochain épisode, mais on reste sur son appétit», image-t-il.

«Avec toutes les données qu’on a entre les mains, bien, notre région devrait être en zone jaune», a déclaré Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia.

«Depuis à peu près un mois, on tourne autour de 0-2 cas par jour. Il n’y a pas vraiment de problème de contamination importante dans notre région», observe le Dr Yv Bonnier-Viger, directeur de santé publique de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, précisant que le dernier décès date du 29 décembre.

Il recommande le passage en zone jaune vers le 15 mars, invitant à ne pas négliger les «effets collatéraux» des restrictions, telle la détresse des jeunes. Des discussions avec les autorités nationales de santé publique sont prévues dans les prochains jours, dit-il.

—Avec l’Agence QMI et Elsa Iskander