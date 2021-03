Eugenie Bouchard dans le carré d'as à Lyon

La Québécoise Eugenie Bouchard a accédé au carré d'as de l'épreuve du double du tournoi de Lyon, en France.

Bouchard et sa partenaire serbe Olga Danilovic ont vaincu, jeudi, la paire composée de la Russe Alexandra Panova et de la Néerlandaise Rosalie Van der Hoek par le pointage de 6-2, 4-6 et 12-10 lors des quarts de finale.

Lors des demi-finales, la paire canado-serbe croisera le fer avec le duo gagnant du match entre les Bélarussiennes Vera Lapko et Aliaksandra Sasnovich ainsi que la Japonaise Makoto Ninomiya et la Tchèque Renata Voracova.

En simple, Bouchard avait été vaincue à son premier match par Sasnovich, il y a deux jours.