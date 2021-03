Futurs entrepreneurs et commerçants, voici un indispensable au démarrage de votre entreprise!

Saviez-vous qu’en tant qu’entrepreneur établi ou en devenir, vous avez des obligations et des responsabilités envers la Charte de la langue française? Pour vous aider à les respecter, la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie (SSJB), un organisme à but non lucratif, vous accompagne dans l’utilisation adéquate du français. Voilà une opportunité d’affaires à saisir!

La SSJB œuvre avec passion à la protection de la langue française. Elle s’efforce de faire connaitre la législation en matière de langue du travail, du commerce et des affaires.

Agence de marketing, média écrit, imprimeur, compagnie de conception d’enseignes et de lettrage, restaurant, centre commercial... tous gagnent à mieux utiliser le français et surtout à respecter la Charte de la langue française! Voici pourquoi.

Respectez-vous la loi?

En tant que propriétaire de commerce ou d’entreprise, les occasions de communiquer par écrit sont variées et fréquentes. De la carte professionnelle au site Internet, en passant par les notes internes, ces nombreux documents sont tous assujettis aux règles québécoises sur l'emploi du français.

Une trousse à votre rescousse!

Afin de favoriser le respect du français au sein d’une entreprise future ou actuelle, la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie offre la trousse de l’entrepreneur.

Cet outil informatif gratuit présente les dispositions de la Charte de la langue française, c’est-à-dire les obligations et les responsabilités en matière de langue qui incombent à tout employeur ou personne en affaires.

Véritable référence, cette trousse de l’entrepreneur est pratique tant lors du démarrage d’une entreprise que lors de son fonctionnement au quotidien.

Faites du français le plus grand allié de vos communications! Après tout, il rehausse la qualité de l’offre de services et de produits – une chose pour laquelle vous n’acceptez aucun compromis, pas vrai?

Que vous soyez en affaires ou sur le point de vous lancer, retenez que tout élément écrit doit respecter la Charte de la langue française. Profitez du petit coup de pouce que vous offre la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie et voyez vos affaires prendre leur envol!

Présenté par

Grâce à la contribution financière de