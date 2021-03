Huit livres récompensés: l’Association des libraires du Québec remet ses prix jeunesse

Huit livres jeunesse ont été récompensés lors de la remise des prix annuelle de l’Association des libraires du Québec (ALQ).

Des libraires de la province issus des librairies indépendantes, des coopératives en milieu scolaire et des chaînes, chapeautés par l’ALQ, ont sélectionné les lauréats 2021. Quatre livres québécois et quatre livres hors Québec ont été décorés.

Au Québec, Bob le bobo, de Mélina Schoenborn et Sandra Dumais (0-5 ans), Enterrer la lune, d’Andrée Poulin et Sonali Zohra (6-11 ans), Lac Adélard, de François Blais et Iris (12-17 ans) et la bande dessinée Pauline, une petite place pour moi, d’Anouk Mahiout et Marjolaine Perreten ont été récompensés.

Dans la catégorie hors Québec, les honneurs ont été remis à Julian est une sirène, de Jessica Love (0-5 ans), Mary, auteure de Frankenstein, de Linda Bailey et Julia Sarda (6-11 ans), Akata Witch de Nnedi Okorafor (12-17 ans) et à la bande dessinée Sacrées sorcières de Pénélope Bagieu et Roald Dahl.

Les lauréats québécois ont reçu une bourse de 3000$.

L’Association des libraires du Québec a publié un cahier d’activités disponible en quantité limité, chez les librairies membres de l’ALQ, qui met en valeur les livres décorés et les finalistes de 2021.