Inde: clous, billes, plastiques...71 kg de déchets dans l'estomac d'une vache errante

Faridabad | Une vache errante, soignée à la suite d'un accident sur une route du nord de l'Inde, avait 71 kg de déchets dont beaucoup en plastique dans l'estomac, a déclaré à l'AFP le responsable de l'organisation qui a secouru l'animal.

Environ cinq millions de vaches errent dans les villes indiennes, la plupart ne se nourrissent que des énormes quantités de déchets, plastique et métal compris, qui jonchent généralement les rues du pays.

Selon le refuge vétérinaire People For Animals Trust de Faridabad, dans l'État de Haryana (nord), qui a soigné la vache découverte blessée sur une route la semaine dernière, un des vétérinaires a remarqué qu'elle souffrait aussi d'un problème de gaz dans l'abdomen.

Après quatre heures de chirurgie, qui n'ont pas permis de sauver l'animal, les vétérinaires avaient extraits de son estomac des clous, du plastique, des billes, du marbre entre autres, en tout 71 kg de déchets, a raconté à l'AFP le président de People For Animals Trust, Ravi Dubay. «Ce fut un choc pour nous», a-t-il assuré.

«En treize années d'expérience, c'est la plus grande quantité de déchets que nous ayons jamais sortie d'une vache (...) cela a été très physique de tout extraire.»

Les précédents records, selon Ravi Dubay, tournaient autour de 50 kg.

«La vache est un animal particulièrement sacré pour nous, mais personne ne se préoccupe de leur existence. A chaque coin de rue, dans toutes les villes, elles mangent des déchets », ajoute-t-il.

Les vaches sont vénérées par la majorité hindoue du pays.

L'application des mesures ultra strictes de protection des vaches, voulue par le gouvernement nationaliste hindouiste du Premier ministre Narendra Modi, est à l'origine d'une augmentation du nombre de bovins errant en liberté.

Les éleveurs ont pris l'habitude d'abandonner les animaux âgés ou infirmes plutôt que de les vendre à des abattoirs.

Le problème des vaches qui se nourrissent d'ordures «se retrouve dans toutes les villes de l'Inde, petites ou grandes», indique à l'AFP Romula D'Silva, vice-présidente de la Karuna Society for Animals & Nature, une ONG dédiée à la protection animale et environnementale, dans l'État d'Andhra Pradesh (sud).

«Partout où des vaches errent dans les rues, vous pouvez être certains qu'elles sont pleines de plastique», ajoute-t-elle.

Son organisation l'avait constaté il y a déjà une dizaine d'années, quand s'occupant de 35 vaches abandonnées, l'une d'elles était soudainement morte. L'examen post-mortem avait révélé une énorme quantité de plastique dans l'estomac, se souvient Romula D'Silva, les autres bovins examinés en contenaient autant.

Il n'existe pas de statistiques nationales sur le nombre de vaches qui meurent à cause des quantités de déchets ingérées. Mais selon des informations du «Times of India» datant de 2017, citant des responsables de services vétérinaires et des groupes de défense des animaux, environ 1000 vaches mouraient chaque année dans la seule ville de Lucknow (nord).