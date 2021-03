Le patron de Porsche Canada s’ouvre sur l’avenir de la 911

Même une marque mythique comme Porsche n’échappe pas à la vague d’électrification qui frappe présentement l’industrie automobile. Après sa berline électrique Taycan, Porsche travaille actuellement au développement d’une version électrique Macan.

À travers tout ça, la légendaire 911 demeure fidèle à ses origines, avec son moteur à essence placé à l’arrière. Et à en croire le président de Porsche Canada, Marc Ouayoun, cela ne s’apprête pas à changer.

En entrevue avec Gabriel Gélinas dans le cadre du balado Au Volant, diffusé sur QUB Radio, le grand patron canadien de Porsche a été bien clair. « La 911 sera peut-être la dernière Porsche à être électrifiée, et je peux vous dire que tant qu’on pourra vendre des 911 à moteur à essence [...] on continuera à le faire », assure M. Ouayoun, qui explique cependant que Porsche doit obligatoirement se plier aux législations de plus en plus sévères des gouvernements à travers le monde.

Marc Ouayoun explique que le format compact d’une voiture sport comme la 911 est difficilement adaptable au poids élevé des batteries. Cela dit, il n’écarte pas que de nouvelles technologies puissent permettre à Porsche d’offrir une 911 électrifiée dans l’avenir.

Au cours de cet entretien, il a également été question du succès de la Taycan à l’échelle mondiale ainsi que d’un carburant synthétique sur lequel Porsche travaille à l’heure actuelle.

