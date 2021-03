Les Sharks en quête de constance

Les Sharks de San Jose pointent actuellement à l’avant-dernier rang de la section Ouest. Selon le défenseur québécois Marc-Édouard Vlasic, l’équipe a besoin de plus de constance et de mieux respecter son plan de jeu afin de se sortir du marasme.

«Depuis le début de la saison, on alterne les défaites et les victoires [...]. On veut en avoir quelques-unes d'affilée afin de monter dans le classement, a-t-il confié jeudi à TVA Sports.

Pour y arriver, l’équipe peut tirer des enseignements de son gain de 6 à 2 obtenu lundi dernier contre l’Avalanche.

«On a commencé à jouer notre système et à mettre la rondelle en fond de territoire. Notre force, c’est notre échec avant», a rappelé le défenseur, soulignant au passage que les Sharks perdent rarement lorsqu’ils ne dérogent pas à leur système.

L’autre élément qui pourrait aider l’équipe, c’est le calendrier.

«On a commencé sur la route [12 matchs] à cause des restrictions en Californie, mais ça veut dire que rendu à la fin de la saison, aux mois d'avril-mai, on va avoir plus de matchs à la maison, ce qui peut nous aider pour faire les séries», a souligné Vlasic.

Un record à la portée de Marleau

Par ailleurs, le vétéran Patrick Marleau pourrait établir un record de matchs disputés dans la LNH. Détenu par l’incontournable Gordie Howe, le record actuel est de 1767. Marleau en a présentement 1743 au compteur.

«Tout ça avec trois saisons presque annulées [lock-out et COVID], c'est très impressionnant», a observé Vlasic au sujet de son coéquipier, qui l’éblouit aussi par son niveau de jeu à 41 ans.

De son côté, Vlasic compte 1055 matchs dans la LNH, tous avec les Sharks.

«Ça n’arrive pas souvent, je suis chanceux d'avoir fait 15 ans à San Jose. J'espère en faire cinq ou six autres ici.»