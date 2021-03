Nombre de nouveaux cas stables au Québec et en Ontario

Les deux principaux foyers de contamination au pays, le Québec et l’Ontario, ont rapporté jeudi un nombre stable de nouveaux cas de COVID-19.

Le Québec a recensé 707 infections et 20 décès de plus, bien qu’une mortalité ait été retranchée des colonnes de chiffres après enquête.

Ainsi, depuis le début de la pandémie, 290 377 Québécois ont contracté le virus et 10 445 malades ont perdu la vie. Les régions dans le palier rouge affichent le plus de cas supplémentaires, à commencer par Montréal (319 cas), Laval (106 cas), la Montérégie (66 cas), les Laurentides (53 cas) et Lanaudière (49 cas).

Les hospitalisations ont augmenté jeudi (626, +8), mais le total des gens nécessitant des soins aigus a diminué (115, -5). Plus de 16 600 personnes ont reçu une dose de vaccin, mercredi, pour un total de 638 445 doses.

En Ontario, on a comptabilisé jeudi 994 nouvelles contaminations ainsi que 10 fatalités de plus, portant le bilan de la province la plus populeuse au pays à 304 757 cas et 7024 morts. Toronto (298 cas), Peel (171 cas) et York (64 cas) demeurent les régions qui ont annoncé le plus de nouveaux cas.

En début d’après-midi, le Canada comptait un cumulatif de 877 260 cas (+1701) et de 22 134 décès (+30).

La situation au Canada:

Ontario: 304 757 cas (7024 décès)

Québec: 290 377 cas (10 445 décès)

Alberta: 134 454 cas (1902 décès)

Colombie-Britannique: 81 909 (1372 décès)

Manitoba: 32 000 cas (901 décès)

Saskatchewan: 29 059 cas (389 décès)

Nouvelle-Écosse: 1646 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1438 cas (28 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 997 cas (6 décès)

Nunavut: 359 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 137 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 877 260 cas (22 134 décès)