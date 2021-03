Nouvelles préauditions pour «Révolution»

Danseurs et danseuses, soyez prêts : il reste quelques places pour participer à la troisième saison de «Révolution», qui sera présentée à l’automne à TVA, et des préauditions se tiendront à la fin du mois à Montréal pour recruter les plus beaux talents de la province.

Des danseurs qui souhaitaient prendre part à l’émission avaient déjà été sélectionnés lors de préauditions qui s’étaient tenues en janvier et février 2020, avant le premier confinement, mais on cherche encore d’autres candidats pour en mettre plein la vue dans la plus grande compétition de danse télévisée au Québec, qui sera toujours à l’horaire le dimanche soir en 2021.

Les dates à retenir sont le 27 et 28 mars prochains. Les intéressé(e)s pourront se rendre à ces nouvelles préauditions sur rendez-vous seulement, en s’inscrivant à l’adresse : revolutiontva.ca. Il faut joindre une vidéo à son inscription en ligne. Seuls les candidats retenus seront contactés.