PGA: Corey Conners et Rory McIlroy aux commandes de l'Invitation Arnold Palmer

Le Canadien Corey Conners et le Nord-Irlandais Rory McIlroy se sont installés en tête à l’Invitation Arnold Palmer de la PGA, jeudi, à Orlando en Floride, après avoir chacun retranché six coups à la normale de 72 lors de la première ronde.

Conners a entrepris le tournoi sur les chapeaux de roue en calant quatre oiselets et un aigle sur le neuf d’aller. L’Ontarien a rajouté deux autres oiselets en cours de journée, mais a également commis deux bogueys pour conclure avec un pointage de 66.

De son côté, McIlroy a conclu le parcours en force en calant cinq oiselets consécutifs sur le neuf de retour. Plus tôt, il avait enregistré deux autres oiselets et un boguey.

Conners et McIlroy sont suivis de près par Bryson DeChambeau, qui pointe au troisième rang avec un pointage de 67 (-5). L’Américain a réussi six oiselets et commis un boguey lors de cette ronde initiale.

L'Américain Jason Kokrak, le Sud-Coréen Byeong Hun An et le Colombien Sebastian Munoz se trouvent à égalité au quatrième rang, à deux coups du sommet.

Chez les autres Canadiens, Nick Taylor a connu une journée en montagnes russes, qu’il a conclue avec une carte de 73 (+1). Le Manitobain a intercalé six oiselets, cinq bogueys et un double boguey pour finir à sept coups des meneurs. Il est présentement 56e.

Pour sa part, Adam Hadwin voudra rapidement oublier cette première sortie, au cours de laquelle il a commis pas moins de huit bogueys et un double boguey. Ses trois oiselets lui ont permis de limiter légèrement les dégâts. Il a conclu avec une marque de 79 (+7), bonne pour la 115e place.

Nelly Korda récidive

Quelques jours après avoir remporté le Championnat Gainbridge de la LPGA, Nelly Korda a poursuivi sur sa lancée, jeudi, à Ocala en Floride, au Championnat Drive On. L’Américaine a conclu la première ronde au sommet, à égalité avec ses compatriotes Jennifer Kupcho et Austin Ernst, après avoir joué 67 (-5).

La Chinoise Jing Yan et l’Américaine Jaye Marie Green sont tout juste derrière, à -4.

Pour leur part, les Canadiennes ont connu une première ronde compliquée à Ocala. L’Ontarienne Brooke M. Henderson et l’Albertaine Jaclyn Lee ont toutes deux rapporté une carte de 74 (+2), bonne pour le 66e rang.

Pour sa part, l’Ontarienne Alena Sharp a joué trois coups au-dessus de la normale et se trouve au 86e rang, à huit coups du sommet.