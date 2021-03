Quand la colère vient tout bousculer

Je suis en couple avec un homme qui a la fâcheuse tendance de se mettre en colère pour un rien. Il pète parfois les plombs d’un coup sans même qu’on s’y attende. Quand j’étais seule avec lui et que la tempête arrivait, je m’éclipsais pour ne revenir qu’une fois le calme revenu.

Mais avec deux enfants, c’est difficile de faire semblant que les colères de leur père n’ont pas lieu. Surtout depuis l’arrivée de la petite dernière que ça fait pleurer à chaudes larmes. J’ai bien essayé de savoir ce qui déclenchait un tel tsunami chez lui, mais il n’a pas de réponse, si ce n’est qu’elles arrivent de façon automatique, comme à son père, et qu’il ne peut rien faire pour les arrêter.

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que ce n’est pas normal d’être incapable de se contrôler pour un adulte. Au début, j’avais peur que ça déboule sur des actes, mais heureusement ça n’est jamais arrivé.

Ce qui me dérange cependant, ce sont les conséquences sur nos enfants. Notre fils de 6 ans qui semble vouloir imiter son père, et notre fille que ça fait paniquer chaque fois et qui met un long délai ensuite pour aller dans les bras de son père. Comment l’aider à se maîtriser ?

Une maman soucieuse de ses enfants

Vous me semblez avoir entre les mains des atouts majeurs pour rendre votre mari conscient des conséquences de son attitude colérique. D’abord sa fille que ça perturbe et qui risque à la longue de repousser ce papa sans contrôle sur lui-même au point de lui faire peur. Et ensuite votre fils qui commence à agir pareillement par mimétisme, comme son père a probablement fait dans son enfance avec le sien, si je me fie à ce que vous dites.

La colère est une émotion qui cache d’autres sentiments pénibles : comme la peur, la douleur, la culpabilité, la frustration, la honte, et j’en passe. L’important quand elle monte, c’est qu’il s’arrête dans sa lancée pour y penser, en chercher la raison, afin de parvenir à trouver une solution. Il semble que la colère s’apparente à une forme de panique, et ce serait intéressant que votre mari se penche là-dessus avec l’aide d’un spécialiste, ne serait-ce que pour empêcher son fils de s’engager dans la même voie, et préserver sa fille d’en développer la crainte de son père.