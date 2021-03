COVID-19: peu de complications au coeur pour les athlètes

Les athlètes des différentes grandes ligues sportives professionnelles ayant été atteints de la COVID-19 n’ont eu pratiquement aucune complication au niveau du cœur après s’être rétablis du virus.

Dans une étude réalisée conjointement par la Ligue nationale de hockey et son association des joueurs, ainsi que le baseball majeur, la MLS, la NFL, la NBA et la WNBA, et publiée par JAMA Cardiology, seulement cinq des 789 athlètes présentaient des signes d’inflammation au niveau du cœur après avoir été libérés du virus.

Afin de bien mener cette étude, chacune des ligues a mis en place un système de dépistage similaire, basé sur les recommandations du Collège américain de cardiologie, situé à Washington. Il fallait en outre s’assurer que le retour au jeu des athlètes se fasse de manière sécuritaire.

«Un retour au sport professionnel après avoir contracté la COVID-19 peut se faire de manière sécuritaire en utilisant ce processus de dépistage, peut-on lire dans un communiqué émis par toutes les entités qui ont participé à cette étude. Cette étude a aussi permis de démontrer qu’aucun autre événement cardiaque indésirable n’a été détecté pour ces athlètes. Également, l’étude démontre toute l’attention portée à l’attention des athlètes par le personnel médical et les entraîneurs physiques qui ont participé.»

«Les résultats de ces recherches sont partagés afin de contribuer aux connaissances que nous avons à propos de ce virus, un engagement que nous partageons pour le bien de la société au-delà du sport.»