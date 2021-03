22 belles activités à faire d'ici la fin de l'hiver

Pour le bonheur de certains et le malheur de plusieurs, l’hiver n’est pas terminé!

Voici une liste d'activités à faire pour profiter à fond des dernières semaines de neige, principalement en nature et au grand air.

22 choses à faire au Québec pour une fin d’hiver réussie:

1. Essayer la luge alpine.

Le Massif de Charlevoix est l’endroit de prédilection avec sa piste de 7 km. Il y a aussi le Domaine du Radar et Appalaches Spa, dans Chaudière-Appalaches, et la Vallée du Parc, en Mauricie. undefined

2. Louer un chalet avec un poêle à bois.

Pour trouver l'hébergement de vos rêves: Airbnb, WeChalet, MonsieurChalets, etc.

3. Commander un repas de cabane pour emporter.

Le site Ma Cabane à la maison regroupe 70 cabanes offrant des menus pour emporter. On les récupère sur place, dans un lieu de cueillette près de chez nous ou devant notre porte.

4. Se mettre au ski de fond.

Ce n’est pas encore fait?!

5. Aller patiner dans une forêt féérique.

Vérifiez quand même les conditions de glace avant de planifier votre sortie.

6. Faire de la raquette «avec» des bisons.

À Rawdon, la ferme d’élevage La Terre des Bisons offre un sentier de raquette sur ses terres ainsi que la location d'équipement. Autre option pour voir des bisons (en bottines): le centre d'activité nature Kanatha-Aki, près de Mont-Tremblant, qui propose des visites guidées de son cheptel.

7. Faire de la raquette tout court.

Les beaux sentiers de raquette ne manquent pas dans la province. Il y en a même à Montréal, notamment dans les parcs-nature du Cap-Saint-Jacques ou de Pointe-aux-Prairies. À découvrir après une tempête.

8. Visiter les serres du jardin botanique de Montréal.

Pour faire le plein de verdure avant l’arrivée des bourgeons.

9. S’offrir un «staycation» à l’hôtel.

Idéalement un hôtel avec une piscine extérieure (elles sont ouvertes, elles). Voici des options.

10. Amener sa bulle familiale au zoo.

Certains zoos sont ouverts en ce moment: le parc Oméga en Outaouais, l’Écomuseum à Montréal, le Zoo de Granby dans les Cantons-de-l’Est... Dans le même ordre d’idée: l’Aquarium du Québec, dans la capitale, permet de voir des morses et des ours polaires en plus de centaines de poissons.

11. Découvrir les meilleurs parcs nationaux «hivernaux».

Plusieurs parcs sont accessibles en hiver. Nos préférés sont ici, mais celui de la Gaspésie est dur à battre avec son auberge 4 étoiles, ses nombreux sentiers et même ses sorties guidées de ski hors piste et raquette alpine pour les moins initiés.

12. Faire une balade avec un alpaga sous les flocons.

Vos options hivernales pour cette activité sont, notamment, les fermes Alpagas du Domaine Poissant, à Mont-Saint-Hilaire, et Alpagas Charlevoix, aux Éboulements. Si cette sortie ne vous met pas de bonne humeur... !

13. Visiter le biodôme de Montréal.

Vous êtes de type «écosystème subarctique» ou «écosystème tropical», vous?

14. S’initier au surf intérieur.

Parfait pour s’amuser et pour oublier qu’on a un crédit-voyage pour Hawaii.

15. Marcher au milieu de 5000 pommiers enneigés.

Cet hiver, à Saint-Joseph-du-Lac, les sentiers de la Cidrerie Lacroix sont accessibles gratuitement.

16. Essayer le glamping d’hiver.

Le prêt-à-camper, ce n’est pas seulement l’été. Se rendre au bloc sanitaire demande un peu plus d’efforts quand il fait -15°C, mais il y a vraiment de superbes hébergements à essayer au Québec. Suggestions ici, ici, ici ou là.

17. Aller voir une chute gelée.

Comme celle-ci. Ou celles-là.

18. Faire du ski alpin sur une piste avec vue.

Voici les meilleurs pentes «panoramiques» selon les pros d’Espaces.ca.

19. «Prendre sa marche» dans un secteur historique.

Le Vieux-Québec, le Vieux-Montréal, le Vieux-Trois-Rivières, l’Île-des-Moulins à Terrebonne, le village historique de Val-Jalbert au Lac-Saint-Jean... Quoi de mieux qu’un petit voyage dans le temps pour se dépayser en ce moment?

20. Filer à toute allure en traîneau à chiens.

À faire au moins une fois. Il y a probablement un endroit où essayer cette activité près de chez vous.

21. Visiter l’Hôtel de Glace.

Avant qu’il fonde!

22. Boire un chocolat chaud dans un parc.

Ne pas oublier les petits bonheurs simples.