JARRY, Raymond



À Laval le 1er mars 2021, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Raymond Jarry époux de Desneiges Tremblay. Il était le fils de Albert Jarry et Marie- Louise Demers de St-Martin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils François, Bernard, Benoit et Stéphane, ses frères et soeurs: Roland (feu Gisèle St-Jacques), René (Adrienne Pruneau), Thérèse (feu Yvon Brodeur), Pierre (Francine Pagé), Claudette (Yvon Pagé), son beau-frère Raymond Goyer (feu Madeleine Jarry), sa belle-soeur Agnès Tremblay (René Martineau), ses nièces et neveux ainsi que d'autres parents et amis. Les funérailles auront lieu le samedi 6 mars 2021 à 11h30 à l'église St-Martin et l'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.