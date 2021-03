Augmentation des cas au Québec et en Ontario

Les cas de COVID-19 ont augmenté vendredi sur les tableaux de bord de la santé publique québécoise et ontarienne.

Au Québec, on parle de près de 100 cas de plus que la veille, soit 798 contre 707 jeudi, portant le total cumulatif à 291 175 infections. On déplore aussi 10 décès de plus, si bien que 10 455 malades sont morts en un an.

Les hospitalisations ont diminué (617, -9), de même que les lits occupés aux soins intensifs (111, -4). Plus de 18 000 doses de vaccin ont été administrées jeudi, pour un total de 510 500 sur les 638 445 reçues.

Les régions qui vont demeurer lundi au palier d’alerte rouge continuent d’accumuler les cas: Montréal (345 cas), Laval (107 cas), la Montérégie (77 cas), les Laurentides (71 cas).

En Ontario, le nombre de cas est remonté au-dessus de la barre des 1000 infections, vendredi, la province ayant ajouté 1250 malades à son bilan cumulatif.

De plus, 22 décès sont venus alourdir le portrait ontarien, qui recense 7046 pertes de vie depuis le début de la pandémie. La métropole canadienne, Toronto (337 cas), ainsi que les régions de Peel (167 cas) et de York (129 cas) continuent d’être les principaux foyers ontariens de la pandémie.

La Nouvelle-Écosse a pour sa part rapporté deux cas vendredi.

En fin d’avant-midi, le Canada comptait 880 441 cas (+2050) et 22 173 cas (+32).

La situation au Canada:

Ontario: 306 007 cas (7046 décès)

Québec: 291 175 cas (10 455 décès)

Alberta: 134 785 cas (1911 décès)

Colombie-Britannique: 82 473 (1376 décès)

Manitoba: 32 051 cas (903 décès)

Saskatchewan: 29 220 cas (391 décès)

Nouvelle-Écosse: 1649 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1443 cas (28 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1002 cas (6 décès)

Nunavut: 369 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 138 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 880 441 cas (22 183 décès)

