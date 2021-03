SÉGUIN, Ginette



À Montréal, le dimanche 21 février 2021, à l'âge 64 ans, est décédée Ginette Séguin, épouse de Guy Létourneau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa mère Claire Emond, ses filles Anne-Marie L Séguin (Luc Labelle) et Alexie L Séguin (Paul Martel), ses petites-filles Alice Labelle et Élisabeth Labelle, ses frères Pierre Séguin et Claude Séguin, son beau-père Raymond Létourneau, ses beaux-frères Marc Létourneau (Élisabeth Streicher) et Jean Létourneau, ses belles-soeurs Sara Létourneau et Renée Létourneau (Claude Boucher), son amie Nicole David, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une commémoration sera organisée lorsque les conditions sanitaires seront favorables.Au lieu de fleurs, un don à la Société de recherche sur le cancer serait apprécié.