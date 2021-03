Des réponses à vos questions (1re partie)

Chères lectrices et chers lecteurs, voici quelques réponses à certaines des nombreuses questions que vous m’avez posées ces dernières semaines. Je vous remercie également pour le grand intérêt que vous portez à cette chronique !

Photo courtoisie, John Obermeyer

Q. J’ai tenté de cultiver de la roquette dans mon potager l’été dernier. J’ai dû malheureusement jeter une partie de ma récolte puisque les feuilles étaient pleines de petits trous. Comme je veux essayer de cultiver à nouveau cette plante au printemps prochain, pouvez-vous, svp, me donner un truc pour éviter ce problème ?

M. Roy-Latour

R. C’est bien de ne pas vous décourager et de réitérer l’expérience. L’apprentissage en horticulture est surtout fait d’essais et d’erreurs. L’altise est un petit coléoptère à carapace noire luisante qui s’attaque à certaines plantes potagères, particulièrement celles qui font partie de la famille des brassicacées. C’est habituellement en mai et en juin que cet insecte ravageur crible de petits trous les feuilles des jeunes plants de roquette, de brocolis, de choux et de radis.

Photo courtoisie, Albert Mondor

Le moyen le plus efficace pour protéger la roquette des attaques de l’altise est certainement de la recouvrir d’un agrotextile dès le moment du semis ou de la plantation. Comme l’agrotextile empêche la première génération d’altises d’attaquer les plantes – celle qui cause le plus de dégâts –, on peut l’enlever sans crainte vers la mi-juillet.

Q. Bonjour M. Mondor. L’été dernier, les fleurs et les feuilles de mes courges ont été mangées par des petits insectes jaunes. Qu’est-ce que je peux faire pour me débarrasser de cet insecte s’il revient cette année ?

M. Sauvageau

Photo courtoisie, Albert Mondor

R. La bestiole qui s’attaque à vos plants de courges est probablement la chrysomèle rayée. Il s’agit d’un petit coléoptère jaune marqué de bandes noires, dont la larve est rouge orangé. Cet insecte dévore le feuillage et les fleurs de la plupart des plantes de la famille des cucurbitacées telles que les citrouilles, les concombres, les courges, les courgettes et les melons.

Vous pouvez toujours tenter d’éliminer les chrysomèles à l’aide d’un aspirateur d’atelier ou de protéger vos plants en vaporisant leur feuillage avec une substance répulsive comme de l’huile de neem (margousier) par exemple.

Toutefois, la meilleure solution demeure de cultiver vos courgettes sous un agrotextile. Lorsque les plants commencent à fleurir, enlevez l’agrotextile quelques heures durant le jour afin de permettre aux insectes pollinisateurs d’avoir accès aux fleurs et remettez-le ensuite en place.

Q. J’aimerais faire pousser mes propres germinations de luzerne et de pois à l’intérieur. Pouvez-vous, svp, m’expliquer comment faire ?

Mme Sansoucy

Photo courtoisie, Boulder Locavore

R. Il faut d’abord vous procurer des semences pour germinations vendues sur le web par certains grainetiers. Rincez les semences et faites-les tremper dans l’eau tiède durant toute une nuit. Le lendemain, videz l’eau, rincez les semences et placez-les au fond d’un contenant en verre de type Mason. Couvrez l’ouverture du contenant avec un morceau de tissu lâche (comme du coton à fromage) tenu en place par un élastique.

Placez ensuite le pot à l’envers dans un bol disposé sur le comptoir de votre cuisine en lui donnant un angle de façon que l’eau puisse bien s’écouler et que l’air puisse aussi circuler. Rincez vos germinations une à deux fois par jour jusqu’à ce que de petites radicelles blanches soient visibles, ce qui indique qu’elles sont prêtes à être mangées.

Q. Bonjour. J’aimerais planter un pommier sur mon terrain. Quelle est la meilleure variété ? Est-il vrai que je dois avoir deux spécimens pour pouvoir obtenir des pommes ?

M. Roberge

Photo courtoisie, Albert Mondor

R. Il faut vous assurer de planter au moins deux pommiers près l’un de l’autre puisque tous les cultivars sont autostériles, c’est-à-dire qu’ils ne produisent pas de fruits s’ils sont pollinisés par leur propre pollen. Toutefois, si un pommier est planté sur un terrain situé à proximité du vôtre, cela vous évitera d’avoir à planter un second arbre.

D’autre part, je vous recommande de sélectionner des cultivars de pommiers bien rustiques. Les variétés « Freedom », « Liberty », « Macfree » et « Redfree » ont une excellente résistance aux maladies telles que la brûlure bactérienne, la rouille et la tavelure.

Si vous habitez une région montagneuse, optez pour un cultivar robuste et très rustique comme « Fall Red », « Norland », « Parkland », « Rescue » et « September Ruby ».