Et le vaccin?

Pendant que les multinationales de la pharmacie tentent d’imposer aux gouvernements d’Amérique latine des conditions honteuses pour la vente du vaccin contre la COVID-19, Cuba, petit pays du tiers monde aux prises avec un blocus criminel depuis 60 ans, le plus long de l’histoire de l’humanité, Cuba, donc, va de l’avant avec la fabrication de son propre vaccin.

Quelques milliers de candidats ont été recrutés à La Havane, à Guantánamo et à Santiago de Cuba, la capitale de l’Oriente cubain, pour participer à la troisième et dernière phase des essais cliniques du vaccin Soberana 02 (Souveraineté, un mot familier pour nous Québécois) et du vaccin Abdala (le titre d’un poème du héros national José Marti), tandis que le Mexique et l’Iran ont manifesté leur intention de participer à ces essais cliniques. Cuba sera ainsi le seul pays d’Amérique latine à posséder son propre vaccin, évitant de se soumettre aux exigences des multinationales pour protéger sa population.

AFP

Parlons-en, de ces conditions humiliantes et abusives. Ainsi l’Argentine, pour acheter des millions de doses de vaccin d’une multinationale états-unienne connue que je ne nommerai pas, devait accepter d’indemniser ladite compagnie en cas de poursuites civiles, en mettant en garantie des «immeubles stratégiques» et des fonds provenant de la Banque centrale argentine. Le pays devait donc se porter garant de la pharmaceutique en cas de pépin. Cela peut se comprendre lorsqu’il s’agit de négocier un prêt ou l’étalement de la dette externe, mais pas dans le cas qui nous concerne.

La pharmaceutique en question a tenté de négocier à peu près les mêmes conditions avec le Brésil, tout en exigeant, pour se protéger contre d’éventuelles poursuites advenant de graves réactions à son vaccin, le dépôt d’une garantie monétaire énorme dans un compte bancaire situé à l’extérieur du pays, mais, là aussi, les discussions ont achoppé.

Le Pérou, pour sa part, a acheté de la même compagnie quelque 9,9 millions de doses (il faut deux doses par personne) au prix de 12$, soit 24$ pour un vaccin complet. Le pays andin a dû accepter de se soumettre, en cas de litige, à un tribunal extraterritorial, abdiquant ainsi sa souveraineté au profit d’un autre pays, du jamais-vu en droit international. Neuf pays d’Amérique latine ont actuellement conclu des ententes avec la multinationale: Chili, Uruguay, Pérou, Équateur, Colombie, Mexique, Panama, République dominicaine et Costa Rica.

Revenons à Cuba, pays qui, malgré le blocus inhumain imposé par l’empire états-unien, pourra fabriquer sous peu des millions de doses de son propre vaccin pour protéger sa population et aussi les populations des pays désireux de conclure des ententes avec l’île socialiste. Vous imaginez si le Québec souverain pouvait se vanter d’un tel exploit?... Quelle fierté!

Selon le Dr Eulogio Pimentel, directeur de l’entreprise BioCubaFarma, qui emploie 20 000 personnes et comprend 32 instituts, centres de recherches et laboratoires, tous liés les uns aux autres et non en compétition, les deux vaccins ont franchi avec succès les deux premières étapes, produisant des anticorps contre le virus, assimilant l’union de la protéine virale au récepteur cellulaire et neutralisant l’infection sur des cellules humaines. «Nous sommes même au-delà des normes internationales», a-t-il déclaré à la presse.

Cuba compte produire, d’ici la fin de l’année, 100 millions de doses, qui serviront tout d’abord à immuniser ses 11,2 millions d’habitants, le reste étant destiné à l’exportation. Tout un défi pour ces scientifiques qui sont passés maîtres dans l’art de surmonter les obstacles de toutes sortes dus au blocus et de prolonger la durée de vie des vieux équipements techniques en faisant preuve de beaucoup d’imagination (comme dans de nombreux autres domaines, d’ailleurs).

Des deux milliards de dollars provenant de l’aide internationale et consacrés à la recherche d’un vaccin contre la COVID-19, Cuba n’a rien reçu. Pourtant, les résultats sont là, bien probants. Et dire qu’il y a une trentaine d’années, le gouvernement nord-américain avait accusé ces mêmes scientifiques cubains de vouloir fabriquer des armes bactériologiques sur cet emplacement consacré à la recherche scientifique, alors qu’ils ont développé, depuis des années, une véritable expertise dans les vaccins contre la méningite, l’hépatite B et la pneumonie, entre autres.