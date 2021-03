Galette santé festive aux pépites de chocolat

Que diriez-vous d’une activité gourmande et colorée pour terminer la relâche ? Une galette aux pépites de chocolat riche en fibres et sucrée à la purée de dattes, c’est si bon qu’on oublie que c’est santé. Pour s’amuser, on ajoute des colorants alimentaires.

On peut jouer avec la nourriture ? Aujourd’hui, oui. Croyez-moi, cette activité sera aussi amusante que succulente. Sortez votre bol, armez-vous de purée de dattes et amusez-vous... ça va sentir bon dans la maison ! (Pour une version plus santé, optez pour des pépites de chocolat noir.) Vive la purée de dattes !

La Ayoyeski

Photo courtoisie, Jeff Frenette

Portions : 18 galettes de 30 g

Four : 180 °C (350 °F)

Cuisson : 15 minutes

INGRÉDIENTS

1⁄2 tasse de purée de dattes

1⁄2 tasse de compote de pommes non sucrée ou de yogourt nature

1 œuf ou 1⁄4 de tasse de boisson d’amande ou de soja

1 c. à soupe d’extrait de vanille pur

1⁄2 c. à thé de bicarbonate de soude

1⁄2 c. à soupe de poudre à pâte

1 pincée de sel

1 tasse de farine de blé entier, d’avoine ou sans gluten

1⁄4 de tasse de graines de lin broyées

1⁄2 à 3⁄4 de tasse de pépites de chocolat noir ou blanc, au goût

Colorant alimentaire au choix (facultatif, mais tellement amusant)

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Dans un bol, bien mélanger la purée de dattes, la compote de pommes, l’œuf et l’extrait de vanille. Ajouter la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel. Attendre la légère émulsion (pour le plaisir) et bien remuer. Incorporer la farine, les graines de lin, puis les pépites de chocolat. LABRISKINNERIE ! Ajouter des gouttes de colorant alimentaire. Couvrir une plaque de papier parchemin ou d’un tapis en silicone, sinon tout va coller... mais non, il n’y a pas de matière grasse dans la recette. Déposer la pâte à la cuillère pour créer de belles galettes Labriski. Cuire au four environ 15 minutes. Laisser refroidir sur une grille. Amusez-vous à les offrir et à observer les réactions !

► Recette facile de purée de dattes sur madamelabriski.com