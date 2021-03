Incendie: une pelle mécanique détruite dans un boisé de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Une pelle mécanique a été complètement détruite vendredi matin lors d’un incendie suspect survenu dans un boisé de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, en Montérégie, où un projet immobilier controversé est prévu.

Le feu a été signalé vers 6 h 15 et l’engin de marque CAT est une perte totale, selon la Sûreté du Québec (SQ).

L’incident s’est produit sur le boulevard Perrot, dans le secteur de la 64e Avenue.

«L’enquête est en cours et des techniciens en scène d’incendie se rendaient sur place ce matin avec des enquêteurs de la SQ pour établir les causes et les circonstances de cet incendie considéré suspect», a relaté l’agente Valérie Beauchamp, porte-parole de la SQ.

On ne signale aucun blessé ni arrestation dans cette affaire.

Dans ce secteur de la Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, les tensions sont vives, des citoyens s’opposant à ce qu’un terrain de cinq hectares et demi appartenant à l’ex-ministre libéral Marc Lalonde, un proche de l’ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau, soit converti en ensemble immobilier comprenant 17 maisons.

Les gens dénoncent notamment l’abattage d’une dizaine de chênes blancs, une espèce d’arbre extrêmement rare.

Les résidents opposés au développement immobilier, qui sont organisés en groupe sur Facebook, ont d’ailleurs partagé des images de l’intervention des pompiers et des policiers.