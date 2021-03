Jarred Tinordi fier d'être avec l'ennemi du CH

Le parcours sinueux du défenseur Jarred Tinordi se poursuit désormais chez les Bruins de Boston et l’imposant joueur est d’ailleurs extrêmement heureux de faire partie de cette organisation.

Le géant de 6 pi et 6 po a été réclamé des Predators de Nashville le 27 février après un séjour relativement court au Tennessee, où il a totalisé 39 parties, dont quatre en séries éliminatoires 2020. L’ancien patineur du Canadien de Montréal croyait visiblement qu’il allait demeurer dans le giron des «Preds» pour un bout de temps, mais les Bruins, aux prises avec plusieurs blessures à la ligne bleue, ont pris une chance avec lui. Sa nouvelle équipe espère d’ailleurs qu’il comblera avec son jeu physique l’absence de certains arrières, notamment Jérémy Lauzon et Kevan Miller.

«Honnêtement, je n’ai pas vu venir cela. J’ai appris qu’on m’avait placé au ballottage 30 minutes avant que ce soit fait. Ce fut un peu un choc, une sorte de spirale dans laquelle j’essayais de comprendre. [...] Le jour suivant, j’ai reçu un appel à midi pour m’informer que Boston m’avait sélectionné», a expliqué Tinordi au site des Bruins.

«Dès lors, j’étais très excité, même si ma famille est encore à Nashville. Ma femme et ma fille sont là. C’est difficile de les laisser en arrière, mais c’est une autre occasion pour moi de montrer ce que je peux faire dans cette ligue, surtout avec une formation comme celle-là, a-t-il enchaîné. En me présentant ici, je ne crois pas être dans une meilleure situation possible. Je veux aider ce groupe à gagner.»

Entrée en matière

Ayant choisi de rejoindre le club par auto et non par avion afin d’éviter une quarantaine obligatoire de plusieurs jours, Tinordi a eu une première opportunité d’impressionner son entraîneur-chef Bruce Cassidy durant le match de mercredi contre les Capitals de Washington. Évoluant aux côtés de Connor Clifton sur la troisième paire défensive, il a joué plus de 16 minutes et semblait de plus en plus à l’aise à mesure que la partie avançait. Cassidy l’a même utilisé en infériorité numérique dans un revers de 2 à 1 en prolongation.

«Les gars ont été super avec moi, ils m’ont tout de suite bien accueilli, a-t-il expliqué. C’est un groupe tissé serré et j’ai pu le constater en arrivant ici. Les joueurs se préoccupent réellement les uns des autres et veulent voir chaque coéquipier réussir. Je pense qu’il s’agit d’un élément-clé pour devenir une équipe connaissant du succès. Je suis heureux de faire partie de cela, d’être un morceau de cette formation et d’avoir la possibilité de contribuer.»