Josh Palacios se démarque pour les Blue Jays face aux Orioles

Utilisé comme remplaçant, le voltigeur Josh Palacios en a mis plein la vue à ses patrons dans un gain de 13 à 4 des Blue Jays de Toronto sur les Orioles de Baltimore, vendredi, en Floride, dans le cadre d’un match préparatoire de huit manches.

Après avoir remplacé Randal Grichuk en troisième manche, l’athlète de 25 ans a produit cinq points. Il a réussi le tout en frappant un double, un triple et un coup de circuit. Il était donc seulement à un simple de réussir un carrousel.

Palacios a déjà disputé 56 matchs dans les ligues majeures, mais n’a toujours pas été en mesure de s’y établir. L’an passé, il a joué seulement quatre parties avec le club de la Ville Reine.

Face aux Orioles, Danny Jansen, Joe Panick, Miguel Hiraldo, Riley Adams et Grichuk ont également contribué à cet important gain de l’unique formation canadienne du baseball majeur. Parmi eux, Jansen et Adams ont aussi expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain.

Utilisé jusqu’en début de cinquième manche, George Springer a été blanchi les trois fois qu’il s’est présenté à la plaque.

C’est le lanceur Hyun Jin Ryu qui a été envoyé au monticule pour le début de cet affrontement. L’artilleur japonais a permis à Pat Valaika de cogner un coup de circuit et a donné un but sur balles en deux manches de boulot. Le représentant des Jays a aussi passé deux de ses rivaux dans la mitaine. La victoire est allée au dossier d’Anthony Kay. Ce dernier est venu en relève à Ryu et a permis deux points mérités et une frappe en lieu sûr en deux manches sur la butte.

La formation torontoise poursuivra sa préparation contre les Phillies de Philadelphie samedi. Jusqu’à maintenant lors du calendrier présaison, les Blue Jays ont amassé trois victoires, deux revers et un match nul.

Bryce Harper étire les bras

À son premier match préparatoire et sa première apparition à la plaque de la saison, Bryce Harper a frappé un circuit de deux points, ce qui a grandement contribué à une victoire de 3 à 0 des Phillies sur les Pirates de Pittsburgh.

Andrew McCutchen a produit l’autre point de ce match. En cinquième manche, il a imité son collègue et a étiré les bras.

Les Phillies ont utilisé huit lanceurs différents et les Pirates ont seulement frappé deux coups sûrs. La victoire a été ajoutée au dossier de Chase Anderson, qui a été parfait en deux manches de travail et qui a retiré trois adversaires sur des prises. JoJo Romeo a enregistré le sauvetage, tandis que le revers a été encaissé par Chad Kuhl. Celui-ci était le partant de la formation de la Pennsylvanie et était en poste quand Harper a démontré tout son talent avec un bâton de baseball.