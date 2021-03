Kétel Assé a un contrat en poche

Le bloqueur Kétel Assé a signé vendredi un contrat avec le Rouge et Noir d’Ottawa, l’équipe qui l’avait sélectionné au huitième tour du repêchage 2020 de la Ligue canadienne de football (LCF).

L’athlète de 6 pi et 6 po et 318 lb a fait partie de l’équipe d’étoiles du Réseau du sport étudiant du Québec en 2019, lui qui évoluait avec le Rouge et Or de l’Université Laval. Choisi au 65e rang de l’encan du circuit canadien, il a aussi été nommé sur la formation étoile défensive d’U SPORTS.

Assé était d’ailleurs au 11e échelon des meilleurs espoirs en prévision du repêchage et certains s’expliquaient mal sa dégringolade.

«Parce que les équipes veulent cacher leurs cartes, le top 20 ne compte pas nécessairement les meilleurs éléments, avait affirmé au Journal de Québec le directeur général du Rouge et Noir, Marcel Desjardins. C’est malheureux, mais c’est de cette façon que ça fonctionne. Dans notre évaluation, Kétel n’était pas un espoir de première ronde pas plus qu’il aurait dû sortir aussi tard qu’en huitième. Ce n’est pas parce que tu participes au NFLPA Collegiate Bowl que tu vas être sélectionné en première ronde dans la LCF.»