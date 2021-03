La fin pour Brent Seabrook

Le défenseur des Blackhawks de Chicago Brent Seabrook a annoncé sa retraite de hockeyeur, vendredi, mettant fin à une carrière de 15 ans dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’homme de 35 ans a disputé son dernier match en novembre 2019, étant ennuyé par plusieurs blessures, notamment à la hanche et au dos. D’ailleurs, il est passé trois fois sous le bistouri depuis ce temps et le directeur général Stan Bowman s’était dit très préoccupé par son état il y a quelques semaines. Les traitements imposés pour traiter ses problèmes à la hanche droite n’ont pas donné les résultats escomptés.

«Je suis si fier d’avoir joué toutes mes saisons dans la LNH avec les Blackhawks, à Chicago. Ce fut un honneur pour moi de pratiquer le sport que j’aime, avec les coéquipiers et les partisans que j’adore, dans une ville que moi et ma famille apprécions, a-t-il affirmé par voie de communiqué. Après plusieurs opérations, des heures innombrables de remise en forme et d’entraînement afin de tenter de revenir à un niveau satisfaisant, j’ai déterminé qu’il n’est pas possible pour moi de continuer à jouer au hockey. C’est ce qui est le mieux pour moi et mes proches.»

«Mettant les pieds au United Center en tant que recrue à l’âge de 20 ans, il a passé toute sa carrière avec les Blackhawks. Brent Seabrook a donné tout ce qu’il avait à ses coéquipiers et la ville de Chicago, a ajouté Bowman. Son engagement à gagner, sa passion pour le hockey et son habileté à être un leader ont permis de rapporter trois coupes Stanley ici. À cause des sacrifices qu’il a faits pour son club, Brent a vu sa carrière écourtée par les blessures. [...] Sans lui, les Blackhawks n’auraient pas remporté ces trois coupes. Il termine son parcours en étant non seulement l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire de la concession, mais aussi l’un des meilleurs joueurs des Blackhawks.»

Un bilan éloquent

Le natif de la Colombie-Britannique a été le 14e choix au total du repêchage de 2003 et il a fait honneur à son statut de joueur sélectionné au premier tour. Il a récolté 464 points en 1114 parties de saison régulière. Lui, Jonathan Toews et Patrick Kane ont été au nombre des artisans des trois conquêtes des Hawks en 2010, 2013 et 2015.

Récipiendaire de la médaille d’or avec la formation canadienne aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, il a été invité une fois à la classique des étoiles de la LNH, en plus d’obtenir l’or au Championnat du monde de hockey junior 2005.