La jalousie de mon chum me pèse

J’ai 45 ans et je suis devenue amoureuse d’un homme marié quelques mois avant l’arrivée de la pandémie. Son couple battait de l’aile depuis longtemps, mais il n’osait pas se séparer, de peur que sa femme ne s’en remette pas. Comme leurs enfants sont maintenant adultes, il trouvait le temps propice pour entreprendre ses démarches de divorce et qu’on puisse vivre ensemble.

De mon côté, j’étais célibataire depuis trois ans après avoir été en couple pendant dix ans avec un homme qui avait un sérieux problème d’alcool. À un moment donné, je n’en pouvais plus de toujours repartir à zéro avec lui après chacune de ses cures de sobriété qui duraient rarement plus de quelques mois.

Malgré notre séparation, je suis quand même demeurée en contact avec lui pour le soutenir dans ses efforts, parce que je garde de bons souvenirs de notre vie commune et qu’une amitié sincère est venue remplacer nos sentiments amoureux.

C’est cette partie de ma vie qui crée un problème avec mon amoureux actuel. Il prend très mal le fait que je garde contact avec mon ex. Il trouve ça vicieux que je continue de le voir, et il prétend que l’amitié entre un homme et une femme, ça n’existe pas. Il imagine qu’il reste un fond d’amour, alors que c’est faux. J’ai beau lui opposer que moi, je supporte qu’il fasse encore vie commune avec sa femme d’ici à ce que toutes les procédures soient engagées de façon formelle, mais il prétend que ça ne se ressemble pas du tout.

Autrement dit, moi je dois me taire sur sa situation à lui qui cohabite toujours avec sa femme, mais je dois supporter les crises qu’il me fait chaque fois que je fais état d’une conversation que j’ai eue avec mon ex. Il me demande de couper les ponts totalement pour lui prouver mon amour. Alors que dans ma tête à moi, je n’ai pas à renoncer à cette amitié pour lui prouver que je l’aime, puisque je l’attends patiemment depuis plus d’un an, sans aucun autre homme dans ma vie.

Je voudrais votre avis sur ma situation. Est-ce moi qui suis butée, comme il me le dit, ou bien si c’est lui qui est indûment jaloux ? Devrais-je considérer sa jalousie comme une preuve d’amour, comme il le prétend, même si j’ai de plus en plus de mal à supporter ses crises ?

Anonyme

La jalousie n’est jamais une preuve d’amour, quoi que votre ami en pense. Que la relation que vous entretenez avec votre ex l’agace, on peut le comprendre. Mais si cet agacement ne lui fait pas accélérer ses propres procédures de divorce, il y a de quoi se poser des questions sur le sérieux de sa volonté de faire couple avec vous.