Le 8 mars est la Journée internationale des femmes à l’échelle mondiale. Dernièrement, j’ai rencontré des femmes qui occupent des postes importants, qui représentent des réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes et des filles.

Photos Johanne Leblond, Pascale Vallée, Daniel Jalbert

Madame Louise Barbeau-Henchey, qui aura 90 ans dans quelques mois, réside aux Résidences Tournesol depuis 10 ans. Elle a 8 enfants, 11 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants. Elle fait aussi d’excellentes gelées de pommes.

Jessica Ménard, détentrice d’un doctorat en psychologie et chargée de cours en psychologie à l’UQTR, est présidente des Équipes Caissie-Ménard. Elle œuvre également auprès de Dumoulin Compétition, Raphaël Lessard Racing et Thomas Nepveu Motorsport.

La Dre Sophie Pesant est chiropraticienne à la clinique Laurea chiropratique et soins sportifs à Blainville. Auparavant, elle a fait partie de l’équipe médicale de l’équipe de baseball professionnel des Aigles de Trois-Rivières, de la Ligue Can-Am.

L’architecte Julie Thouin a conçu et réalisé plusieurs projets, dont l’agrandissement et le réaménagement du pavillon du Club de golf Le Mirage, la construction de la maison Jacques-Parizeau, de la maison des artistes et de Larkétype Espace Urbain, à Repentigny.

Manon Simard est la première femme à occuper le poste de DG du Centre d’éducation physique et des sports de l’Université de Montréal.

La jeune maman Lilly-Pierre Brodeur, préposée aux horaires à TVA, est en compagnie de son fils, Elliot Brodeur-Bertrand, 2 ans.

Fabienne Colas est à la tête de la Fondation Fabienne Colas, consacrée à la promotion du cinéma, de l’art et de la culture. Elle est lauréate du prix Canada’s Top 40 Under 40 pour son esprit visionnaire et novateur.

Fabienne Dionne est la directrice générale de la Polyclinique médicale Pierre-Le Gardeur.