Le BAPE recommande le rejet du projet de la mine du lac Bloom

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) recommande le rejet du projet d’augmentation de la capacité d’entreposage des résidus miniers et des stériles à la mine de fer du lac Bloom, près de Fermont, sur la Côte-Nord.

Dans son rapport sur l’étude d’impact rendu public vendredi, le BAPE indique que Minerai de fer Québec (MFQ) doit revoir son projet parce qu’il «n’a pas fait la démonstration que les solutions retenues pour la gestion des rejets miniers sont celles qui minimisent les impacts sur les milieux humides et hydriques», peut-on lire dans le document de 205 pages.

Le président de la commission d’enquête, Pierre Magnan, et le commissaire Jacques Locat, écrivent que la solution proposée pour disposer des résidus miniers grossiers pourrait représenter un empiètement de 151 hectares sur les lacs et les cours d’eau, dont le lac F, de plus de 88 hectares, qui serait rayé de la carte.

«En conséquence, la commission recommande que le projet ne soit pas autorisé tel que présenté. Elle est d’avis que l’échéancier des travaux donnerait suffisamment de temps à l’initiateur pour qu’il mène les études additionnelles nécessaires à la révision des solutions de rechange», a-t-on indiqué dans le rapport.

La commission indique que «son analyse et les avis d’experts indépendants ont mis en lumière que l’entreprise s’est imposé des critères parfois trop sévères, tels que la distance par rapport au site d’exploitation et la présence de minerai sous la fosse, pour éliminer des solutions de rechange pour la disposition de ses résidus miniers des stériles».

La Ville de Fermont, la Côte-Nord et des communautés autochtones, dont le Conseil des Innus de Uashat mak Mani-Utenam (ITUM), appuient le projet d’augmentation de la capacité d’entreposage des résidus miniers et des stériles à la mine de fer du lac Bloom. Celui-ci doit générer des retombées économiques importantes jusqu’en 2040, rappelle la Commission.

MFQ souhaitait lancer les travaux de construction des nouvelles infrastructures en 2021, un investissement de 50 millions $. La mine du lac Bloom est en exploitation depuis 2006. Elle produit 7,5 millions de tonnes de fer par année et des autorisations lui permettent d’accroître cette capacité à 16 millions de tonnes par année, mais la superficie actuelle d’entreposage de résidus miniers et de stériles ne suffirait plus en 2024.

«Le projet porte donc sur une demande d’agrandissement des espaces de stockage des résidus miniers et des stériles qui générerait des pertes de milieux humides et hydriques (lacs et cours d’eau), et donc une diminution de l’habitat du poisson», a résumé la Commission dans son rapport.