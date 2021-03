Le directeur général des Sabres est en colère

Le directeur général des Sabres de Buffalo, Kevyn Adams, n’est pas heureux du tout du rendement de son équipe, qu’il juge inacceptable.

«Ce n’est juste pas assez bon, a lancé Adams vendredi, tel que cité par LNH.com. Je suis en colère et j’espère que vous l’êtes tous. J’espère que tous nos partisans le sont, car ça signifierait que ça leur tient à cœur et c’est un bon point de départ. Mais ce qui se passe est inacceptable.»

Les Sabres présentent un dossier de 2-8-1 depuis qu’ils sont revenus au jeu après une pause forcée en raison de la COVID-19. Ils sont derniers dans la section Est.

«Je suis certain que nous aurons plusieurs discussions sur le sujet et différentes philosophies pour expliquer comment nous en sommes arrivés là, mais commençons seulement par dire que nous devons être meilleurs. Terry et Kim Pegula [les propriétaires des Sabres] m’ont donné le mandat d’arranger la situation, et c’est ce que je vais faire.»

Adams, qui en est à sa première saison comme directeur général à Buffalo, a indiqué qu’il évaluait présentement toutes les options possibles, autant du côté des entraîneurs que des joueurs.

«Tout est en évaluation. [L’entraîneur-chef] Ralph [Krueger] et moi parlons tous les jours, plusieurs fois par jour. Nous sommes très honnêtes l’un avec l’autre. Il comprend que la situation dans laquelle nous nous trouvons est inacceptable, les joueurs et tout le monde le comprennent aussi.»

Les Sabres ont connu leur lot de difficultés depuis le début de la saison. En plus de l’éclosion de COVID-19, ils ont également eu à composer avec les blessures du défenseur Jake McCabe et du gardien Linus Ullmark. Les attaquants Taylor Hall, Jeff Skinner et Jack Eichel n’ont pas non plus produit au rythme espéré.

«Je ne tolérerai jamais les excuses, comme le fait que nous ayons eu des blessures, la COVID-19 et de l’adversité. Les autres équipes en ont eu aussi, a dit Adams. Tu dois te battre pour passer à travers et pour trouver des solutions. C’est tout.»