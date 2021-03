Les bienfaits du vin avec modération

On a souvent tendance à croire que le vin fait grossir. Détrompez-vous ! Ce serait même le contraire, du moins pour les femmes.

En effet, selon une étude du Brigham and Women’s Hospital de Boston, publiée par l’American Medical Association, les femmes qui consomment quotidiennement un à trois verres d’alcool auraient tendance à prendre moins de poids que celles qui s’abstiennent de toute consommation. En outre, les femmes auraient une augmentation substantielle de leur dépense énergétique après avoir bu, soit une perte nette de calories après avoir consommé des boissons alcoolisées. L’étude note aussi que les personnes qui ont une consommation modérée d’alcool ont habituellement une meilleure alimentation, ce qui implique une meilleure santé et une durée de vie plus longue que les personnes qui s’abstiennent complètement ou qui, au contraire, boivent abusivement. Sachez tout de même que, bien qu’il soit sans glucide ni gras saturé, le vin contient des calories. Avec 12 % d’alcool, on parle d’environ 160 calories pour un verre de rouge sec (6 oz) et de 140 calories pour la même quantité de vin blanc ou rosé sec. Plus le vin est fort en alcool, plus il sera calorique. Il en va de même pour le sucre résiduel. Bref, vous l’aurez compris, la modération n’aura jamais eu meilleur goût.

Buvez moins. Buvez mieux.

Campo di Sasso, Insoglio Del Cinghiale 2019

Toscane, Italie 13,5 %

2,4 g/L | ★★★ 1/2 | $$$

Code SAQ : 14640480

Coup de cœur de cette semaine que ce rouge toscan au profil hétéroclite. En effet, on rencontre peu souvent du cabernet franc assemblé avec de la syrah, du merlot et du petit verdot. Le résultat est franchement convaincant. Des notes de violette, de poivron rouge grillé, de cerise en confiture, de thym, d’eucalyptus et de balsamique. En bouche, le vin paraît juteux à souhait, la matière est pulpeuse alors que les tanins apportent une pointe de rusticité, ce qui donne un caractère certain à l’ensemble. Long et frais, il sera encore meilleur à table avec les plats à la tomate ou le gibier.

Cistus 2018

Douro, Portugal 14,5 %

1,9 g/L | ★★ | $

Code SAQ : 10841161

Un petit rouge portugais pas compliqué et bourré de soleil. Élaboré par la maison Quinta do Vale da Perdiz, appartenant à la famille Fernandes, il est composé des cépages locaux tinta roriz, touriga franca et touriga nacional. Élevage de 15 mois en fûts de chêne français, américains et hongrois. Bonne intensité des parfums avec des notes de prune, de figue, de chocolat et de violette. C’est souple, généreux et de longueur appréciable. Pour 12 $ et des poussières, on trouve difficilement mieux.

Domaine des Perdrix, Pinot noir 2018

Bourgogne, France 13,5 %

2 g/L | ★★★ 1/2 | $$$

Code SAQ : 917674

Un autre pinot noir qui nous vient cette fois du cœur de la Bourgogne. Situé à Premeaux-Prissey, en côte de Nuits, le Domaine des Perdrix se spécialise dans les grands pinots noirs à Nuits-Saint-Georges, Vosne-Romanée et Échezeaux. Appartenant à la famille Devillard qui est aussi derrière l’excellent Château de Chamirey et le très bon Domaine de la Garenne, le « simple » pinot noir permet de se faire une bonne idée des vins du domaine. Finement parfumé : griotte, cerise, terre humide. Un vin structuré, précis avec une belle densité de fruit et une finale soutenue. Belle réussite.

Château La Lieue rouge 2017

Coteaux Varois en Provence, France 13 %

3,1 g/L | ★★★ | $ 1/2

Code SAQ : 605287

Un producteur que l’on connaît surtout pour son rosé, l’un des meilleurs chaque année. Le rouge mérite aussi votre attention. Un assemblage de grenache, syrah, carignan, cabernet sauvignon et mourvèdre donnant un bouquet de fruits noirs, de réglisse et d’herbes provençales. Matière en bouche de bonne densité, des tanins mi-corsés et une finale soutenue montrant un bel éclat fruité. Le candidat idéal pour les viandes braisées.

Vignoble Guillaume, Pinot noir 2018

Franche-Comté, France 12,5 %

1,5 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 11556311

Belle surprise que ce pinot noir offert pour un peu plus de 20 $. Il provient de la Franche-Comté, une commune située à l’est de Dijon, juste au nord du joli village de Besançon. La famille Guillaume y est viticulteur depuis 1732. D’entrée de jeu, le vin offre un nez qui « pinotte » à souhait avec des tonalités de fruits rouges et de cuir. En bouche, le fruité paraît nourri et pourvu de tanins délicats. C’est frais, tonique et juste assez long pour accrocher un sourire. Se compare facilement à des pinots de Bourgogne ou du Jura vendus le double du prix.