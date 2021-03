Quoi faire avec un éternel retardataire?

Je suis en couple avec un homme incapable de respecter un horaire. Il avait toujours de 15 à 20 minutes de retard chaque fois qu’on se donnait un rendez-vous avant, et quand on a eu à se partager la garde des enfants pendant la pandémie, il réussissait à me faire enrager en ne rentrant jamais à la maison à l’heure. Et moi, belle dinde, je l’attendais avec mon manteau sur le dos, rageant intérieurement. Quand on doit sortir ensemble, tous les prétextes sont bons pour s’attarder à son ordi ou répondre à un courriel. Comme ça gâche invariablement l’atmosphère, j’aimerais trouver un moyen de le discipliner.

Une fille généralement patiente

On dit que les personnes qui se font désirer souffrent parfois d’un manque de confiance en elles. Faire attendre les autres est une façon de prouver leur importance. Vous pourriez lui poser la question. Un petit truc, conviez-le toujours à un rendez-vous quinze à vingt minutes d’avance.