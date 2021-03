Retour des snowbirds: un stratagème pour éviter la quarantaine à l’hôtel

Des entreprises de transport, qui offrent le transport de véhicules de la Floride vers le Québec pour les snowbirds qui rentrent au pays, ont concocté un stratagème afin d’éviter que leurs clients ne passent par la quarantaine obligatoire à l’hôtel en entrant au pays, et ce, même s’ils n’ont pas de voiture.

Alors que le printemps pointe à l’horizon, les snowbirds doivent composer avec les règles de quarantaine imposées depuis le 22 février pour revenir au Québec. Des entreprises de transport qui offrent la livraison de véhicules en Floride l’automne rivalisent maintenant d’ingéniosité pour permettre à leurs clients de rentrer au bercail ce printemps.

Sauf que le stratagème concocté par l’entreprise Transport St-Hyacinthe Floride semble contourner sciemment les règles mises en place par le gouvernement canadien. Si l’entreprise propose de rapatrier le véhicule des snowbirds au Québec sur une remorque, elle leur offre également de traverser les douanes sans faire de quarantaine à l’hôtel.

Pont aérien

Transport St-Hyacinthe Floride a donc nolisé, à trois reprises, un «Boeing de 150 places» de la compagnie Chrono aviation de Québec pour qu’il transporte ses clients de Fort Lauderdale à Burlington les 19 et 26 mars et le 3 avril. Une fois sur place, l’entreprise a également loué des autobus afin de faire traverser les gens par la douane terrestre.

«Pour le couple, le transport du véhicule, les deux billets d’avion, l’autobus, c’est 2602$. Vous arrivez au Québec, pas de séjour à l’hôtel, merci bonsoir», a répondu en riant une employée de Transport St-Hyacinthe lorsque Le Journal a appelé pour s’informer sans s’identifier. L’entreprise précise que chaque client doit avoir passé un test qui s’avère négatif 72 heures avant son arrivée.

Client sans voiture

Or, pour la somme de 700$, l’entreprise offre également aux gens sans voiture de prendre le vol Floride/Burlington ainsi que l’autobus jusqu’à Saint-Hyacinthe. L’employée a indiqué au Journal que le client devait alors trouver un raccompagnement pour retourner chez lui une fois à Saint-Hyacinthe, ce qui apporte de sérieuses questions sur l’obligation de s’isoler pendant 14 jours, même en passant par une douane terrestre.

D’ailleurs, l’agence de Santé publique du Canada rappelle que les voyageurs doivent présenter un plan de quarantaine et «doivent se rendre directement à leur lieu de quarantaine». Le député conservateur Pierre Paul-Hus remarque que les Canadiens cherchent des moyens pour «ne pas être coincés dans des hôtels mal sécurisés» et estime que cette situation «illustre l’improvisation et le manque de cohérence de Justin Trudeau».

Le responsable de l’entreprise Sylvain Lévesque n’a pas rendu nos appels. Une adjointe a indiqué «vouloir juste aider le monde», après avoir dit que M. Lévesque était occupé.

